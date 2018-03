Operação Verão Legal 2018 notifica hotéis goianos sem cadastro no Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo começou nesta terça-feira (6) a operação “Verão Legal 2018”, que deverá fiscalizar até a próxima quinta-feira cerca de 120 hotéis para averiguar se os prestadores de serviço turístico estão registrados no Cadastro do Ministério do Turismo (Cadastur). Somente na primeira tarde, de 50 estabelecimentos visitados da Região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, 40 foram notificados.

Fiscais do Ministério, com o apoio da Goiás Turismo, percorrem hotéis e pousadas em ação que tem, inicialmente, um caráter educativo. “O cadastro é obrigatório desde 2008”, afirma o agente fiscal do Ministério do Turismo Rodrigo Rios. Ele afirma que a notificação não gera nenhuma penalidade, mas tem validade de 30 dias.

Após a data, a Agência Estadual de Turismo, Goiás Turismo, deve visitar novamente os locais. Caso o estabelecimento não esteja regularizado, a penalidade, dependendo da estrutura do local, pode chegar a R$ 854 mil, relata o fiscal. A operação também é realizada nos Estados de Alagoas, Pernambuco, Amazonas, Tocantins, Piauí, Sergipe, Mato Grosso e Ceará.

Em Goiânia, além da Região da Rua 44 serão visitados hotéis e pousadas no Setor Oeste e Setor Central. Para checar a situação cadastral leva poucos minutos e o procedimento é realizada por meio do CNPJ do proprietário. Rodrigo Rios relata que o dono do estabelecimento pode verificar o cadastro no site.

Proprietário de um hotel no Setor Norte Ferroviário, Fábio Antônio relata que desconhecia o Cadastur até a última segunda-feira, quando soube do procedimento pela internet. “Agora vou me cadastrar”, disse.

Segundo Rios, a medida fornece benefícios aos proprietários, pois o empreendimento fica registrado no site do Ministério, gerando divulgação aos locais cadastrados. O fiscal ressalta que com o comprovante emitido pela Receita Federal, o interessado pode fazer o cadastro no Ministério do Turismo. Os estabelecimentos que ainda não possuem o cadastro ou precisam renovar podem efetuar a solicitação gratuitamente pelo site cadastur.turismo.gov.br. (Alessandra Rocha é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)