Vida Urbana Operação prende integrantes de facção em Goiás Segundo a Polícia Civil, os detidos atuam no financeiro da organização, que seria ligada ao Comando Vermelho no Estado

Nove suspeitos de integrarem uma organização criminosa foram presos, nesta quarta-feira (19), em Goiás. Segundo a Polícia Civil (PC), os investigados atuavam nas finanças do grupo, que seria ligada ao Comando Vermelho no Estado. De acordo com a polícia, a investigação durou meses e contou com o apoio de diversas outras unidades da PC. Na ação batizada de Operação Red Ba...