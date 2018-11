Cidades Operação prende 166 pessoas contra o tráfico de drogas em escolas Ao todo, 8 mil policiais cumprem 41 mandados de prisão, busca e apreensão nos 26 Estados e no Distrito Federal

Uma operação do Ministério da Segurança Pública e da Polícia Civil prendeu 166 pessoas, entre elas 74 em flagrante, e apreendeu 21 adolescentes nesta terça-feira, 13, em uma ação para coibir o tráfico de drogas nas proximidades e no interior de 51 escolas públicas e privadas do País. Até 9 horas desta terça-feira, eram 29 foragidos. A polícia apreendeu dinheiro, armas, v...