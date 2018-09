Cidades Operação prende 12 suspeitos por tráfico de drogas e roubo a residências em Ipameri e região Na ação da Polícia Civil (PC) também foram apreendidos armas e drogas; grupo também é suspeito de agir na zona rural do município

A Polícia Civil (PC) de Ipameri, Região Sul de Goiás, com apoio das delegacias de outros nove municípios goianos, deflagrou, na manhã de hoje (25), a Operação Efeito Dominó. A ação prendeu 12 suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e crimes patrimoniais. De acordo com o Departamento de Polícia Legislativa (Depol) de Ipameri, a operação é resultado de uma...