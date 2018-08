Cidades Operação na zona norte do Rio deixa 8 mortos Ainda não há informações sobre quem são as vítimas

Oito pessoas foram mortas na operação das Forças Armadas e da Polícia Civil realizada hoje (20) nos complexos da Penha, da Maré e do Alemão, na zona norte do Rio. Ainda não há informações sobre quem são as vítimas. A ação, que conta com 4,2 mil militares e 70 policiais civis, tem o objetivo de verificar denúncias de atividades criminosas, principalmente, do trá...