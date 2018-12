Vida Urbana Operação mira integrantes de gangues rivais de Rio Verde Segundo o delegado responsável, os alvos da operação são líderes das gangues, que brigavam por ponto de tráfico de drogas

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, deflagrou na terça-feira (18), a Operação Pace, contra integrantes de gangues rivais, que matavam uns aos outros por conta de uma rixa antiga na Vila Promissão e bairros vizinhos. De acordo com o delegado Wellington Lemos, titular do GIH, os presos são líderes das gangues, que brigav...