Cidades Operação encontra mais de uma tonelada de cocaína em carga de amendoins, no Porto de Santos A droga estava dividida em 1.202 tabletes, dentro de 41 bolsas

Uma operação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e o Grupamento de Patrulha Naval da Marinha encontrou 1.322 quilos de cocaína no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A droga estava dividida em 1.202 tabletes, dentro de 41 bolsas. Os agentes encontraram dois contêineres, que foram embarcados em Zárate (Argentina), com destino o porto de Antuérpia (Bélgica). A...