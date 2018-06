Cidades Operação em favelas do Rio tem 16 presos e um ferido Cerca de mil policiais e militares estão envolvidos em ação realizada na Rocinha e mais três comunidades

As favelas da Rocinha, Vidigal, Chácara do Céu e Parque da Cidade, localizadas na zona sul do Rio de Janeiro, foram cercadas neste sábado, 9, pela primeira operação do Comando Conjunto da Intervenção, que reúne as Forças Armadas e policias do Estado. A operação contou também com a Polícia Federal, que não é subordinada à Intervenção. Ao todo, cerca de mil po...