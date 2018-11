Cidades Operação do MP prende militares por tortura e ocultação de cadáver, em Goiânia Nesta quarta-feira (7) devem ser cumpridos 9 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão

Atualizada às 10h O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (7), a Operação Pacto de Silêncio que investiga policiais militares pelos crimes de tortura com resultado morte e ocultação de cadáver. A investigação é realizada por meio do Grupo Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GCEAP) e do Grupo de Atua...