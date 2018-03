Operação Delivery prende 5 por tráfico em locais de alto padrão na grande Goiânia

Cinco pessoas suspeitas de tráfico de drogas foram presas, na manhã desta quarta-feira (7), na grande Goiânia. A operação “Delivery” foi realizada pela Delegacia Estadual de Repreensão a Narcóticos (Denarc) e cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar.

A ação recebeu esse nome, pois os detidos entregam a droga nas residências, em portas de boates e faculdades dos clientes. A investigação, que durou cerca de seis meses, apontou ainda que os usuários são pessoas de alto poder aquisitivo.

Uma mulher, de 33 anos, foi presa com 100 comprimidos de ecstasy em um apartamento de luxo no Setor Bueno, na capital. Ela, de acordo com a polícia, possui um mandando de prisão em aberto em São Paulo por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante as investigações, os policiais confirmaram que a mulher comercializava e entregava drogas sintéticas. Para disfarçar nas entregas, principalmente em relação a possíveis abordagens da polícia, a mulher sempre levava uma amiga de 62 anos.

A idosa foi presa em sua residência no Setor do Funcionários. No imóvel, os policiais encontraram um revólver calibre 32. O filho da mulher assumiu ser o dono da arma. Ele foi preso e após pagar fiança liberado.

Na região metropolitana, um dos suspeitos, de 33 anos, foi preso em sua casa no Parque Santa Cecília. Na residência do detido, que possui passagem por homicídio, os policiais apreenderam 4,5 quilos de cocaína tipo “escama de peixe” e 35 quilos de insumos utilizados no refino do entorpecente.

De acordo com as investigações, ele coordenava a venda de cocaína, conhecida como escama de peixe e com alto grau de pureza. Os clientes também eram pessoas de classe média alta da capital e região metropolitana.

O segundo suspeito, que possui passagens por estelionato e ameaça, foi detido no Parque Ateneu. Os policiais apreenderam com ele, que atuava como um auxiliar nas entregas, uma pistola calibre .380 e um veículo roubado.

Na operação, os policiais apreenderam ainda, um fuzil calibre 5.56x45mm, duas espingardas, uma calibre 38 e outra 22, uma pistola Glock calibre .45. Além de carregadores “caracol” tanto da pistola quanto do fuzil, com capacidade para 100 disparos ininterruptos, e 2.197 munições de diversos calibres, bem como R$ 51.000 em espécie.

Outro suspeito de tráfico, de 35 anos, foi preso no Setor Garavelo B, Aparecida de Goiânia. De acordo com a DENARC, o homem possui comportamento agressivo e distribuía cocaína e maconha para inúmeros usuários da região.

Ainda nas investigações, surgiu a suspeita de envolvimento em crimes patrimoniais violentos e roubo de veículos. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre .380 e um revólver 38, além de várias porções de entorpecentes.