Mais de 50% dos veículos de transporte escolar parados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram reprovados em uma ação realizada na BR-153, em Anápolis, na noite de ontem. Dos 28 ônibus e vans abordados nas primeiras duas horas da Operação Viagem Segura, 17 ficaram retidos com uma média de 80 autuações.

Quando um ônibus com estudantes passava pelo ponto de bloqueio, o veículo parado era escoltado até a faculdade ou colégio, para que os alunos fossem deixados no destino. Em seguida, era levado para o posto, onde passaram por inspeção.

Chefe de comunicação da PRF, o inspetor Newton Moraes diz que foram encontrados diversos tipos de irregularidades, como pneus carecas, extintor vencido, para-brisa quebrado, lanterna traseira danificada e extintor vencido. As autuações variam de leves a gravíssimas.

A infração mais recorrente foi a de motorista flagrado sem curso específico para o transporte de escolares, com 9 condutores. Moraes explica que, além de ser habilitado, é preciso de uma formação voltada para esse tipo de transporte.

“É preocupante. Muitos veículos não tinham o cinto de segurança, estavam com pneus lisos. São veículos que rodam à noite, alguns deles mais de 100 quilômetros para levar estudantes para Anápolis”, explicou o inspetor.

Todo veículo escolar precisa passar por vistoria semestral. No entanto, todos os veículos retidos não apresentavam essa comprovação. “Se eles passassem pela vistoria semestralmente, isso não aconteceria, porque todas as exigências deveriam ter sido cumpridas.”

Moraes, no entanto, comemorou o fato de todos os motoristas parados terem sido aprovados no teste de bafômetro. A ação envolveu 26 policiais e se estenderia até o fim da noite. Com a volta às aulas nas universidades, a PRF comunicou que a operação Viagem Segura vai se estender a todas as rodovias federais que cortam o Estado.