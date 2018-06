Cidades Operação da PF contra tráfico internacional de drogas cumpre mandados em Goiás Os trabalhos são os resultado de uma investigação realizada pela Delegacia da PF de Naviraí (MS)

A Polícia Federal cumpre mais de 200 mandados em Goiás e outros quatro Estados no âmbito da Operação Laços de Família, deflagrada pela superintendência da corporação em Mato Grosso do Sul. Os trabalhos são os resultado de uma investigação realizada pela Delegacia da PF de Naviraí (MS) para investigar os crimes de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro c...