Cidades Operação contra jogos de azar em Valparaíso resulta na apreensão de 15 caça-níqueis As investigações foram iniciadas há 10 dias, após denúncia anônima sobre um cassino ilegal que funcionaria nos fundos de um posto de combustíveis

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Valparaíso, Entorno do Distrito Federal, apreendeu, nesta terça-feira (30), 15 máquinas caça-níqueis em um estabelecimento que funcionava como cassino clandestino na cidade. De acordo com a polícia, os dois suspeitos presos no local, Cizisnaldo Freitas Ramos e Átila Assis Santos comandavam os jogos de azar. As invest...