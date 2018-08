Cidades Operação contra feminicídio e homicídio realiza 643 prisões em 16 Estados do País e no DF Conselho Nacional dos Chefes de Polícias Civis espera que o número de prisões chegue a mil até o fim desta sexta-feira (24)

A Polícia Civil realizou, até a manhã desta sexta-feira (24), 643 prisões em 16 Estados, incluindo Goiás, e no Distrito Federal como parte da Operação Cronos, contra autores de homicídios e feminicídios (tentados e consumados). A operação tem o apoio do Ministério da Segurança Pública e é coordenada pelo Conselho Nacional dos C...