Cidades Operação coíbe irregularidades em lojas de motopeças, em Goiânia Trabalho envolve Polícia Civil e órgãos fazendários para visitar 20 estabelecimentos situados no setor Campinas

A Polícia Civil (PC) deflagrou, com apoio de órgãos da administração pública, na manhã desta terça-feira (29), a Operação Duas Rodas, que visa apurar irregularidades em estabelecimentos que vendem peças para motocicletas na Avenida Anhanguera, no setor Campinas, em Goiânia. No trabalho, os agentes públicos verificam regularidades de ordem administrativa, fiscal e policial. E...