Cidades Operação Cata Pneus inicia atividades do segundo semestre De janeiro a junho foram recolhidos 83.701 pneus em Goiânia. Ação segue até o final do ano em busca de eliminar criadouros em potencial para proliferação do Aedes aegypti

A operação, feita por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia, a partir de amanhã (8), o segundo semestre de atividades. Agentes de combate às endemias se reunirão, a partir das 8h, na Praça do Trabalhador, no setor Central, para atividades na região. Até dezembro as ações devem ocorrer todas as quartas-feiras em diferentes bairros de...