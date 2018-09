Cidades Operação Caifás: testemunha diz que falta de transparência iniciou crise na diocese de Formosa Depoimentos de testemunhas listadas pela acusação e pela defesa dos envolvidos no desvio de dinheiro da Diocese estão sendo colhidos em audiência de instrução desde as 8h30 desta segunda-feira (10). Não há previsão de término das oitivas

Recomeçou às 15 horas a audiência no Fórum de Formosa para oitivas das testemunhas listadas pelo Ministério Público Estadual de Goiás (MP-GO) no processo que investiga desvios de cerca de R$ 2 milhões da Diocese do município. O padre Jarbas Gomes Dourado passou cerca de uma hora respondendo às perguntas da promotoria e desde então responde aos questionamentos dos 11 ad...