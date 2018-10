Cidades Operação Caifás: 12 testemunhas de defesa são ouvidas em Formosa Funcionamento do esquema de desvios de recursos dentro da Diocese da cidade foi a principal pauta das audiências

Nesta quinta-feira (11), 12 testemunhas de defesa dos religiosos acusados de desvios de recursos em paróquias associadas à Diocese de Formosa, cidade a 280 quilômetros de Goiânia, foram interrogadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). A audiência foi realizada no Tribunal do Júri Carlos Agenor de Castro Roller, fórum do município. De acordo com o ...