Cidades Operação apreende helicóptero utilizadono voo da morte Aeronave foi usada também para fazer transporte de pagamentos de drogas encomendadas pelo PCC na fronteira com o Paraguai, diz Polícia Federal

O helicóptero de prefixo PR-YHB voltou a ser alvo de ação policial ontem, com a deflagração da Operação Laços de Família, resultado de uma investigação realizada pela Polícia Federal (PF) do Mato Grosso do Sul (MS) e que durou cerca de três anos. A aeronave é a mesma que foi utilizada no voo que ficou conhecido como “voo da morte”, após ter culminado, em ...