Cidades Operários já trabalham na Marginal Botafogo Início das obras será oficialmente nesta quarta-feira (25), mas empresa já está na via fazendo adequações. Licitação é de R$ 6,3 milhões e expectativa é de que entrega ocorra em dezembro

As obras na Marginal Botafogo foram iniciadas nesta segunda-feira (23), quando parte dos funcionários começou os trabalhos de adequação. No entanto, os trabalhos terão início, oficialmente, nesta quarta-feira (25), quando a estruturação terá condições de ser iniciada. Do dia 4, quando aconteceu a assinatura do contrato, até esta segunda-feira começou o planejamen...