Vida Urbana Operário tem 90% do corpo queimado em acidente de trabalho na mineradora CMOC em Catalão No momento do acidente ele trabalhava no local onde o fosfato e o nióbio são fundidos, por isso a temperatura chega a 2 mil graus

Continua internado em estado grave no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, o operário Leonardo Bezerra dos Santos, 35 anos de idade, que teve mais de 90% do corpo queimado durante um incêndio na noite de sábado (22) no setor de metalurgia da empresa mineradora CMOC internactional Brasil, em Catalão, sul de Goiás. Este é o segundo a...