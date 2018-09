Cidades Operário morre após ser arrastado por correnteza em Catalão; veja o vídeo Outro homem está desaparecido. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem busca no local

Dois operários que trabalhavam na obra de canalização do Córrego Pirapitinga, em Catalão, região Sul do Estado, desapareceram na tarde desta quarta-feira (19) após serem arrastados pela correnteza. O corpo de um deles foi localizado cerca de 2 km do local onde estavam. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três homens trabalhavam na obra quando uma forte chuva começo...