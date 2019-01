Vida Urbana Onyx anula nomeação de economista goiano como responsável pelo Enem A indicação de Murilo Resende para o cargo provocou controvérsia desde que foi anunciada, no início do ano

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tornou sem efeito nesta quinta-feira, 17, a portaria publicada na véspera que indicou o doutor em Economia Murilo Resende Ferreira à diretoria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) responsável pela gestão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A decisão que destitui Ferreira do...