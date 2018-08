Cidades ONG indica alta de 39% no desmatamento da Amazônia no último ano Sistema de monitoramento independente ao feito pelo governo federal aponta que a perda entre agosto do ano passado e julho deste ano foi de quase 4 mil km²

Depois de apresentar uma queda no ano passado, o desmatamento na Amazônia pode ter voltado a subir neste ano. É o que indica um monitoramento paralelo ao do governo feito pela ONG Imazon, que divulga mês a mês alertas do que pode estar sendo perdido de vegetação. Segundo a organização, esses alertas subiram 39% de agosto do ano passado a julho deste ano, n...