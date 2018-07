Cidades ONG cita caso de Rio Verde em relatório sobre agrotóxicos Relatório da Human Right Watch aponta descaso de autoridade e tentativa de intimidação a pessoas que solicitam maior controle. Em Goiás, avião jogou produto sobre escola

O relatório Você Não Quer Mais Respirar Veneno, sobre o uso de agrotóxicos no Brasil que acaba de ser divulgado pela Human Rights Watch (HRW), organização não governamental internacional de direitos humanos, chama a atenção pelo descaso com que o assunto é tratado pelas autoridades do País. O episódio ocorrido em 2013, na comunidade São José do Pontal, na zona rural d...