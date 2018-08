Cidades Oncologia pediátrica da Santa Casa de Goiânia completa 113 dias parada Saída de médicos teria motivado paralisação de serviço, ainda sem data para ser retomado. Mães de pacientes reclamam de não terem sido avisadas e de doações permanecerem

Com o último atendimento registrado no dia 25 de abril, a oncologia pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia não está funcionando e quase 80 crianças precisaram ser remanejadas para o Hospital Araújo Jorge e para os Cais do município. Apesar disso, mães de pacientes dizem que a diretoria do hospital omitiu a informação e continuou recebendo doações para cr...