Onça-parda morre ao ser atropelada em rodovia

Uma onça-parda adulta foi atropelada e morta por um veículo na manhã desta quarta-feira, 21, no km 484 da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Cajati, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. O felino atravessava a pista sentido São Paulo quando foi atingido. O condutor do veículo não parou e não foi identificado. Outros motoristas que passavam pela rodovia avisaram a...