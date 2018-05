Cidades OMS alerta que crise na Venezuela pode causar surtos de sarampo e malária no Brasil O risco é de que o fluxo de pessoas possa provocar uma nova onda de transmissão de certas doenças que, no Brasil ou na Colômbia, estavam sob controle ou mesmo eliminada, como no caso da malária

A crise na Venezuela pode ter uma repercussão imediata nas fronteiras com o Brasil e fazer com que surtos de doenças atinjam áreas do território brasileiro. O alerta é do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que nesta sexta-feira, 18, se pronunciou pela primeira vez em relação à situação em Caracas. De acordo com ele, o ...