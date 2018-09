Cidades Olha quem está chegando: Após onda de calorão, chuva pode dar as caras na próxima semana em Goiânia Chuviscos puderam ser vistos ontem na capital, trazendo um fio de esperança para os goianienses no dia mais quente do ano

Na noite dessa quarta-feira (12) alguns privilegiados puderam enxergar um breve chuvisco em Goiânia. Presságio? Pelo jeito sim. A chefe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Goiás, Elizabete Alves, informa que a partir da próxima semana não só a capital, como boa parte do Estado pode se deparar com pancadas de chuva isoladas. Mas como todo bônus tem sem ônus, a...