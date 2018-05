Cidades Oito aeroportos estão sem combustível, informa Infraero Empresa tenta garantir que caminhões com querosene cheguem até os locais

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou, no balanço das 19h de hoje (29), que ainda falta combustível para abastecer aeronaves em, pelo menos, oito aeroportos que administra. A empresa é responsável por 54 aeroportos em todo país. O balanço foi concluído às 19h. Os aeroportos com falta de combustível no fim da tarde de hoje são os...