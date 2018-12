Vida Urbana Odair Soares será o novo delegado geral da Polícia Civil de Goiás Servidor de carreira, o nome dele compunha lista tríplice enviada ao governador eleito Ronaldo Caiado (DEM), em novembro deste ano

O novo delegado-geral da Polícia Civil de Goiás (PC-GO) será Odair Soares, servidor de carreira da corporação. Ao lado dos colegas André Ganga e Danilo Fabiano, ele fazia parte da lista tríplice elaborada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás (Sindepol) que foi encaminhada ao governador eleito, Ronaldo Caiado (DEM), no início de novembro. Soares também foi indicado na lista do Sindicato dos Policiais Civis de Goiás e nessa ele foi o...