Vida Urbana Odair José é confirmado oficialmente como delegado-geral da Polícia Civil Odair José foi mais uma escolha técnica para a equipe do governador eleito Ronaldo Caiado

Odair José Soares foi confirmado oficialmente nesta quarta-feira (26), como delegado-geral da Polícia Civil de Goiás (PC-GO). A posse deve acontecer no dia 3 de janeiro, mesma data dos comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O POPULAR antecipou a escolha do nome na segunda-feira (24). “Odair José é uma pessoa respeitada por seus pares e pela Polícia Militar. Faze...