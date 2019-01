Vida Urbana Ocupantes de carro destruído por caminhão seguem internados no Hugol, em Goiânia Acidente ocorreu na Avenida Perimetral Norte, no último domingo (6). Apesar do impacto do acidente, jovens não sofreram ferimentos graves

Continuam internados os ocupantes de um carro que foi colhido por um caminhão sem carga na tarde do último domingo (6), na Avenida Perimetral Norte, no Setor Jardim Diamantina, em Goiânia. Os pacientes, que se encontram no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), para onde foram levados após o acidente, são um homem de 21 anos, que conduzia...