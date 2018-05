Cidades Obstetriz de 27 anos é morta com 16 facadas; namorado é suspeito de ter cometido o crime Homem foi visto fugindo do local do crime usando o carro da vítima; Polícia Civil trata o caso como de feminicídio e está à procura do suspeito, que não teve o nome divulgado

A obstetriz Nelly Cristina Venite de Souza Maria, de 27 anos, foi assassinada com 16 facadas, neste sábado, 19, na quitinete em que morava, em Conchal, interior de São Paulo. O suspeito do crime é o namorado da jovem, que morava em frente e está foragido. Ele foi visto fugindo do local do crime, no bairro Porto Seguro, usando o carro da vítima. A Polícia Civil trata o ca...