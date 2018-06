Cidades Obras prioritárias seguem paradas em Goiânia Administração municipal listou construções para retomada em abril, mas elas continuam sem solução, aguardando recursos e acordos. Montante equivale a R$ 61 milhões

Em abril deste ano, a Prefeitura de Goiânia anunciou que dentre as 47 obras que estavam paradas na capital, 16 eram descritas como prioritárias e seriam retomadas em até 15 dias. Ao todo, o custo seria de R$ 61 milhões, ante os R$ 330 milhões do total de obras paradas no município. Dois meses depois, a situação é bem diferente do que foi estimado. Apesar de ter recursos...