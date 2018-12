Vida Urbana Obras na Marginal Botafogo são encerradas e pista é liberada Uma das vias mais importantes de Goiânia foi liberada na manhã desta sexta-feira (14) após o fim da revitalização dos 17 pontos críticos verificados no canal do Córrego Botafogo

Desde a manhã desta sexta-feira (14) os motoristas que passam pela Marginal Botafogo, que liga Goiânia de Norte a Sul, podem trafegar pelo local sem qualquer impedimento. Após cinco meses de obras, as pistas nos dois sentidos foram liberadas para o tráfego. A previsão era de que os serviços no local se encerrassem no dia 2 deste mês, quando o contrato de emergência e...