Cidades Obras na Marginal Botafogo ainda estão em preparação na capital Trabalhos estavam programados para iniciar a partir do dia 9 deste mês. Até o momento, operários não entraram no canal do córrego para reparar falhas e erosão de modo a evitar problemas

Quinze dias após a assinatura da ordem de serviço das obras de reparos nos 17 pontos críticos da Marginal Botafogo, os operários da Jofege Pavimentação e Construção ainda não atuam em qualquer local da via pública. A previsão era que a partir do dia 9 deste mês as obras já fossem iniciadas em preparação, com instalação do canteiro e marcação dos locais, com cronograma ...