Cidades Obras entram em fase final na Avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia Escavações para rebaixamento da via são realizadas e trincheira deve ser concluída em novembro, diz Prefeitura. Trecho da Avenida Rudá deve ser concluído em outubro

As obras da trincheira da Avenida São Paulo, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, entraram em sua última fase e devem se estender por mais três meses. De acordo com a prefeitura do município, a etapa atual consiste na escavação da pista e da parte em que estava localizado o canteiro central para o rebaixamento da via. A inter...