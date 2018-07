Cidades Obras deixam o trânsito parado na Marginal Botafogo, em Goiânia Na Avenida Goiás, o tráfego de veículos é intenso para quem segue no sentido rodoviária

Obras da prefeitura deixam o trânsito parado na Marginal Botafogo no sentido Avenida Goiás Norte - Setor Pedro Ludovico. No centro da cidade, a Avenida Goiás está com tráfego maior de veículos que seguem sentido rodoviária. A Rua 38, no Setor Bueno, está com movimentação intensa, na manhã desta quarta-feira (25), para quem segue sentido Avenida T-11. Trânsito tranqu...