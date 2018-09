Cidades Obras da Marginal Botafogo em Goiânia estão 30% prontas Serviço que visava a estabilização do canal do Córrego deve ser concluída em duas semanas, de acordo com a Seinfra. Inspeção vai verificar condições para próximas etapas

Considerada a parte mais complexa das obras de restauração da Marginal Botafogo, em Goiânia, a estabilização do canal na região das pontes das avenidas Araguaia e Independência, no Centro, será concluída em duas semanas. A previsão é do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), Dolzonan Mattos, que avalia que, neste tempo, serão re...