Obra revolta moradores no Setor Universitário, em Goiânia Prefeitura reduz canteiro central de Rua 257, no Setor Leste Universitário, e surpreende quem mora no local. População diz que não foi avisada

Os moradores da Rua 257, no Setor Leste Universitário, em Goiânia, foram surpreendidos na sexta-feira e neste sábado (9) com a atividade de maquinários da Prefeitura na porta de casa. O canteiro central da rua, caracterizada, até então, pela tranquilidade e pela sombra ampla das árvores, está sendo reduzido para aumentar o espaço de circulação e manobra de ônibus do tr...