Cidades Obra no Setor Bueno, em Goiânia, é retomada depois de 20 anos Empresa assume construção de prédio e garante que tempo não causou danos à estrutura do empreendimento, que já foi alvo de ação da Polícia Civil por abandono

Um prédio com três torres e 102 apartamentos abandonados entre as ruas T-15 e T-5, no Setor Bueno, em Goiânia, está prestes a ter as obras retomadas. Em até 20 dias dezenas de operários passarão a trabalhar no empreendimento que está parado há mais de 20 anos. Desde a semana passada foi iniciada a colocação de tapumes e alguns funcionários já são vistos realizando algu...