Cidades Obra no Parque Areião ainda vai durar um mês Estimada para ser entregue na primeira quinzena de setembro, revitalização da Vila Ambiental e de espaços como o anfiteatro natural e parquinho segue em ritmo lento

A revitalização da Vila Ambiental, localizada no Parque Areião, segue em ritmo lento em Goiânia. Iniciada no dia 10 de julho, a obra estava programada para ficar pronta na primeira quinzena de setembro, com prazo total de 60 dias, mas ainda não foi entregue e segundo a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) ainda deve durar pelo menos mais um mês.A Vila Ambiental é u...