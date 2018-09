Cidades Obra na BR-153 interdita trecho entre Goiânia e Aparecida neste domingo (23)

Frentes de trabalho realizam, desde a manhã deste sábado (22) obras de intervenção no asfalto em trechos do perímetro urbano da BR-153, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. O serviço começou por volta de 8h30, foi finalizado às 16h30 e será retomado hoje, até o final da tarde. Nos pontos onde as equipes estavam trabalhando, o trânsito ficou lento e o tráfego liberado a...