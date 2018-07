Cidades Obra entre as Avenidas Terceira e Segunda Radial deixa o trânsito em meia pista na Avenida Circular Equipes da Saneago e da Seinfra estão no local

A partir das 8 horas, desta quarta-feira (4), o trânsito na Avenida Circular, no Setor Pedro Ludovico vai ficar em meia pista entre as Avenidas Terceira e Segunda Radial, em Goiânia. Equipes da Saneago e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) irão realizar uma obra no local. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobi...