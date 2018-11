Cidades Obra em bueiro interdita Avenida Gabriel Henrique Araújo, no Setor Goiânia Viva, na capital Os motoristas que passam pela via terão de buscar rotas alternativas. Com a mudança, sete pontos de ônibus ficarão sem atendimento

A Avenida Gabriel Henrique Araújo, no Setor Goiânia Viva, em Goiânia, foi interditada nos dois sentidos, na manhã desta quinta-feira (23), na altura do Córrego Taquaral. O motivo, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), é a ampliação do bueiro do local que visa à contenção de um princípio de erosão. A estrutura do local ...