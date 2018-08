Cidades Obra eleva risco de acidentes na Marginal Botafogo Dois veículos se envolveram em batida nesta quarta-feira (8), o que evidenciou perigo para motoristas que trafegam no trecho em construção, além de congestionamento

Engenheiro de Trânsito e professor do Instituto Federal de Goiás (IFG), Marcos Rothen, explica que, independente da sinalização na Marginal Botafogo, deveria ter a presença constante de pelo menos um agente de trânsito no trecho em obras. “Toda obra deveria ter, isso garante o direito do cidadão, pode dar informações sobre a situação, é também para orientar. Se tem uma o...