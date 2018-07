Cidades Obra de rede de esgoto gera transtorno para os moradores em Aparecida de Goiânia Segundo uma empresária da região, em alguns trechos a obra já foi concluída, mas o asfalto ainda não foi refeito

A instalação da rede esgoto na região do Garavelo, em Aparecida de Goiânia, está gerando transtornos para os moradores e comerciantes do local. Em nota, a Saneago explicou que a obra ocorre por etapas e em até 10 dias após a conclusão da implantação das redes o asfalto é recomposto e as ruas limpas. Com uma clínica na Avenida Igualdade, a empresária Elaine Maria ...