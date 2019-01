Vida Urbana Obra da Saneago interdita parcialmente trecho da 5ª Avenida, em Goiânia Ainda não há previsão de quando a via será totalmente liberada

Uma obra da Saneago, na manhã desta terça-feira (22), deixa parcialmente interditada a 5ª Avenida, no setor Leste Universitário, em frente ao Parque Agropecuário de Goiânia. Ainda não há previsão de quando ela será totalmente liberada. No twitter, a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) informou que as seguintes linhas 225, 262, 2...