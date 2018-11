Cidades OAB teme veto de futuro governo às uniões homoafetivas Brasil registrou um aumento de 10% no número de casamentos gays no ano passado, segundo o IBGE

As uniões homoafetivas vêm ganhando força nos cartórios de todo o País. O Brasil registrou um aumento de 10% no número de casamentos gays no ano passado, segundo as Estatísticas do Registro Civil 2017, divulgadas nesta quarta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas a diretora de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil (...